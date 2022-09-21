Рязанская поликлиника №4 получила новый операционный стол

В поликлинике №4 в Рязани появился новый операционный стол. Оборудование приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения, – сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте.
Сотрудники хирургии уже провели около 40 операций и оценили преимущества нового стола. По словам заведующего кабинетом Юрия Морозова, врачи работают с доброкачественными образованиями, воспалением суставных оболочек и другими проблемами, требующими инвазивных методов лечения.
Благодаря новому оборудованию спектр оперативных вмешательств расширился. До этого часть пациентов в особо сложных случаях направляли в другие медицинские учреждения.
По словам медбрата хирургического кабинета Асадбека Аюбова, коллектив новым столом очень доволен. В поликлинике Асадбек работает больше года.