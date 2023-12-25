Рязанская область стала лидером России по снижению смертности среди трудоспособного населения

Рязанская область заняла первое место в России по снижению смертности среди трудоспособного населения. В 2023 году показатель снизился на 28,5%.

Такие данные озвучил министр здравоохранения региона Александр Пшенников на правительственном часе в Рязанской областной Думе 25 декабря.

Министр отметил, что в 2023 году регион занял седьмую строчку среди всех субъектов России по реализации нацпроекта «Демография». Для этого в Рязанской области идет системная работ по снижению уровня смертности.

Ожидаемый коэффициент смертности по итогам 2023 года составил 14,6. Для сравнения, в 2022 году он находился на уровне 16,8. Продолжительность жизни в Рязанской области в 2023 году составит 73,05 года.



Кроме этого, за последние пять лет регион достиг минимального уровня младенческой смертности. За 11 месяцев 2023 года 19,2% женщин отказались от прерывания беременности (в 2022 году таких случаев было 13,9%).