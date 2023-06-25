Воскресенье, 25 июня, 2023
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Рязанская область получит почти 93 млн рублей на поддержку семей с детьми

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанской области субсидий в размере 92,8 млн рублей в текущем году. Средства пойдут на поддержку семей с детьми.

Как отметил глава думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, задача – поддержать тех, кто зависит от государственной помощи.

Андрей Макаров: «Поддержка семей с детьми – инициатива президента России, важнейшая составляющая демографической политики. Со своей стороны мы постарались сделать всё, чтобы деньги дошли до людей максимально быстро»

Парламентарий подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполняться, несмотря на санкции и возникающие риски.

Губернатор Павел Малков отметил важность мер соцподдержки в улучшении демографической ситуации.

Павел Малков: «Тема – комплексная. Социальные меры поддержки, в том числе выплаты на детей, занимают важное место в решении проблемы. Будем продолжать работу по обеспечению условий для повышения рождаемости, увеличения продолжительности жизни в регионе»

Глава Рязанской области уточнил, что речь идёт о решении вопросов здравоохранения, доступности качественного образования и создании социальной инфраструктуры»

Всего на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в Рязанскую область направят более миллиарда рублей.

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