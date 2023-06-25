Рязанская область получит почти 93 млн рублей на поддержку семей с детьми

Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанской области субсидий в размере 92,8 млн рублей в текущем году. Средства пойдут на поддержку семей с детьми.
Как отметил глава думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, задача – поддержать тех, кто зависит от государственной помощи.
Парламентарий подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполняться, несмотря на санкции и возникающие риски.
Губернатор Павел Малков отметил важность мер соцподдержки в улучшении демографической ситуации.
Глава Рязанской области уточнил, что речь идёт о решении вопросов здравоохранения, доступности качественного образования и создании социальной инфраструктуры»
Всего на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в Рязанскую область направят более миллиарда рублей.