Среда, 28 июня, 2023
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Рязанская область получит больше 1,2 млрд рублей на компенсацию оплаты ЖКУ для льготников

Татьяна Проводина
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Рязанская область получит 1 млрд 253 млн рублей на меры соцподдержки гражданам по оплате ЖКУ. Решение было принято на заседании российского правительства. 27 июня глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Всего на эти цели между 37 субъектами России распределили свыше 7,5 млрд рублей.

В наш регион направят дополнительно 1 млрд 253 млн. Средства пойдут на компенсацию расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идёт об инвалидах, ветеранах боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.

Льготники могут получить компенсацию до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

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