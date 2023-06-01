Четверг, 1 июня, 2023
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Рязанская библиотека получит 53 миллиона рублей на школу креативных индустрий

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Рязанская библиотека получит 53 миллиона рублей на школу креативных индустрий
Фото: vk.com/marinakaurkina

Министерство культуры РФ поддержало заявку Рязанской областной библиотеки имени Горького на создание Школы креативных индустрий. Об этом сообщила ВКонтакте министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Инициатива будет реализована в рамках федерального проекта «Придумано в России» нацпроекта «Культура», ее главные цели — развитие креативных индустрий, воспитание высококлассных специалистов и реализация талантов молодежи.

Школа креативных индустрий будет создана в библиотеке в 2024 году. На приобретение технического и технологического оборудования, сценических конструкций выделят более 53 млн рублей из федерального бюджета.

Образовательный центр для подростков будет состоять из шести студий. Учащихся 5-11 классов научат создавать проекты на стыке искусства и цифровых технологий, студийцы будут заниматься электронной музыкой, фото- и видеопроизводством, анимацией и 3D-графикой, изучать интерактивные цифровые технологии VR и AR.

Ежегодно в Школе креативных индустрий будут заниматься не менее 60 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Курс обучения — от двух лет.

— В дальнейшем молодые люди смогут применить полученные знания и умения для реализации творческих проектов в области культуры и искусства, — отметила Кауркина.

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