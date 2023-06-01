Рязанская библиотека получит 53 миллиона рублей на школу креативных индустрий

Министерство культуры РФ поддержало заявку Рязанской областной библиотеки имени Горького на создание Школы креативных индустрий. Об этом сообщила ВКонтакте министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Инициатива будет реализована в рамках федерального проекта «Придумано в России» нацпроекта «Культура», ее главные цели — развитие креативных индустрий, воспитание высококлассных специалистов и реализация талантов молодежи.

Школа креативных индустрий будет создана в библиотеке в 2024 году. На приобретение технического и технологического оборудования, сценических конструкций выделят более 53 млн рублей из федерального бюджета.

Образовательный центр для подростков будет состоять из шести студий. Учащихся 5-11 классов научат создавать проекты на стыке искусства и цифровых технологий, студийцы будут заниматься электронной музыкой, фото- и видеопроизводством, анимацией и 3D-графикой, изучать интерактивные цифровые технологии VR и AR.

Ежегодно в Школе креативных индустрий будут заниматься не менее 60 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Курс обучения — от двух лет.