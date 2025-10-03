Рязанка пожаловалась на расселённые дома, мимо которых страшно ходить

Жительница Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловалась на расселённые дома, мимо которых страшно ходить.

По словам горожанки, здания находятся на улице Весенней, 15 и 17.

— Ходить рано утром и вечером страшно и опасно, примите меры, огородите территорию, — просит рязанка. — В этих пустующих домах постоянно кто-то находится! Территорию медуниверситета закрывают в 22 часа и открывают в 6 утра, а если раньше уходишь на работу и позже возвращаешься, приходится ходить мимо этого бедлама.

Пользовательница Сети просит власти решить проблему.