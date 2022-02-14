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Понедельник, 14 февраля, 2022

Рязанка показала заваленный снегом тротуар в Дашково-Песочне

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Рязанка показала заваленный снегом тротуар в Дашково-Песочне

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / RZN LIFE

Жительница Рязани сняла на видео заваленный снегом тротуар на улице Зубковой. Запись появилась в группе RZN LIFE.

«Ура! Дорогу почистили! Тротуар? Не найдут! Мамочки с колясками? Не пройдут!», — написала девушка. 

На кадрах видно, что снег, который убирали с проезжей части, засыпал тротуар.

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