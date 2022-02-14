Рязанка показала заваленный снегом тротуар в Дашково-Песочне

Жительница Рязани сняла на видео заваленный снегом тротуар на улице Зубковой. Запись появилась в группе RZN LIFE.

«Ура! Дорогу почистили! Тротуар? Не найдут! Мамочки с колясками? Не пройдут!», — написала девушка.

На кадрах видно, что снег, который убирали с проезжей части, засыпал тротуар.