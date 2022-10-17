«Рязаньгоргаз» подготовил газовые сети к отопительному сезону

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» завершили подготовку газораспределительной системы Рязани к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей в период максимальных нагрузок газовики выполнили весь комплекс запланированных работ, включающий диагностику 69 км и приборное обследование 669 км газопроводов.

Также специалисты выполнили техническое обслуживание более 1,5 тыс. единиц запорной арматуры, завершили капитальные и текущие ремонты 8 газорегуляторных и 5 шкафных газорегуляторных пунктов, заменили оборудование 15 станций катодной защиты стальных газопроводов от коррозии.

В 2022 году выполнены капитальный ремонт и реконструкция более 3,5 км газопроводов на наиболее загруженных участках на улицах Горького, Затинной, Космодемьянской, Промышленной, Павлова, в р-не Дягилево.

Все службы «Рязаньгоргаз» пополнили резерв материально-технических средств и инструментов, необходимых для оперативного устранения нештатных ситуаций, подготовили к зиме спецтехнику и автотранспорт.

«Проведенные работы позволили повысить надежность системы газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, что обеспечит бесперебойную подачу газа потребителям во время пиковых нагрузок», — отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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