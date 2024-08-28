Рязанцы ждут сдачи в эксплуатацию почти 11,5 тысяч квартир, приобретенных

в новостройках на этапе строительства. Об этом сообщает пресс-служба отделения Рязань ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Средства рязанцев на покупку жилья хранятся на счетах эскроу. На начало июля на таких счетах в рязанских банках было размещено 36,1 млрд рублей. С начала года сумма эта выросла более чем на четверть.

В первом полугодии текущего года 2 тысячи человек получили ключи от квартир, а строительные компании — деньги за эту недвижимость. С января по июнь банки раскрыли счета эскроу на 5,8 млрд рублей.

— Во время возведения жилья застройщики не имеют доступа к средствам покупателей. В итоге сделка становится безопасной: даже если дом не будет сдан в срок и превратится в долгострой, человек не останется без своих сбережений, а заберет их из банка, — поясняет начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Строительные компании для возведения жилья используют собственные средства или берут кредит в банке. На 1 июля 2024 года они заключили 72 кредитных договора, по которым заняли на строительство 46,2 млрд рублей.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в регионе возводится почти 1,4 млн квадратных метров жилья с использованием счетов эскроу.