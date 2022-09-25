Рязанцы жалуются на холод в квартирах

Жители домов 66 к.1 и 66 к.2 по улице Нахимова в Рязани жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. Информация опубликована в группе Подслушано в Рязани ВКонтакте.
Жильцы обращались в РМПТС и управляющую компанию, но, как отмечает автор сообщения, организации кивают друг на друга.
Рязанцы вынуждены платить за отопление, греться обогревателями и платить по цене горячей воды за чуть тёплую воду.
Автор публикации призывает госжилинспекцию и мэрию города помочь в решении проблемы.
В комментариях жители Рязани пишут, что отопления нет также на улицах Островского, Зубковой, Новосёлов, Щорса, Сельских Строителей и Братиславская.