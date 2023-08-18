На главнуюНовости Рязани 18.08.2023 11:24 Рязанцы заметили сквозные дыры на мосту на улице Маяковского 7info7 Рязанцы заметили сквозные дыры на посту на улице Маяковского. Снимки появились в telegram-канале РЯЗИНФОРМБЮРО. – Рязанцы рассказали о появлении сквозных дыр на Липецком мосту на улице Маяковского. Состояние подъёмов на мост также вызывает у горожан беспокойство, — говорится в посте. Напомним, мост находится рядом со стадионом «Спартак» Новости партнёров Читайте также Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз» В Рязанской области разыскивают 77-летнюю Раису Евдокимову Число жалоб от рязанцев на участников финансового рынка сократилось Мусоровоз влетел в ограждение на улице Новосёлов МЧС обнародовало подробности тушения пожара в жилом доме в Заборье Иван Бахилов встретился с подрядчиками, которые работают на объектах в Касимове Таролог Лифанова рассказала, что случится с российской валютой в ближайшем будущем Яблочный Спас 2023: традиции и приметы праздника Преображения Господня Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз» Условия розыгрыша — в официальной группе 7info. Семью инженера из Екатеринбурга терроризируют неизвестные В социальных сетях мужчину и его супругу забрасывают сообщениями. В одном из них написано, что мужчина должен 2 миллиона рублей. В Рязанской области разыскивают 77-летнюю Раису Евдокимову 17 августа женщина вышла из дома и не вернулась. Число жалоб от рязанцев на участников финансового рынка сократилось Банк России за первые шесть месяцев 2023 года получил от жителей Рязанской области 844 жалобы. Это почти на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 16-летняя украинка первой в стране заменила отчество на «матчество» Девушка также заменила имя на то, которым хотела назвать её при рождении мать — Станислава. Женщина изрезала знакомого ножом до смерти 38-летнего мужчину с множественными колото-резаными ранениями тела и руки обнаружили в квартире дома на улице Щетинина в Оренбурге днём 15 августа. Мусоровоз влетел в ограждение на улице Новосёлов Официальная информация о произошедшем уточняется. Сейсмолог Гёрюр заявил о начале периода сильных землетрясений в Турции По его мнению, Стамбул, столицу Турции, необходимо готовить к удару стихии. МЧС обнародовало подробности тушения пожара в жилом доме в Заборье Погибших и пострадавших нет. Прокуратура утвердила обвинение по новому делу ангарского маньяка В деле серийного убийцы появились три новых эпизода. Попков предлагал женщинам подвезти на автомобиле, увозил в безлюдные места и убивал. Леус рассказал о погоде в Москве 18 августа Воздух прогреется до +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление выше нормы, показатель составит 754 миллиметра ртутного столба. Иван Бахилов встретился с подрядчиками, которые работают на объектах в Касимове Встречи состоялись в четверг, 17 августа.