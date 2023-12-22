Рязанцы попросили сделать улицу Павлова пешеходной

Рязанцы обратились к мэру города с просьбой сделать улицу Павлова закрытой для транспорта.

Жители пожаловались, что улица постоянно заставлена машинами. Автомобили мешают проезду спецтехники, что приводит к скоплению мусора.

Специалисты управления благоустройств Рязани отметили, что проезд по улице Павлова открыли на время капремонта теплосетей на Первомайском проспекте. Сейчас разработана концепция дизайн-проекта, которая находится на стадии согласования, сообщает пресс-служба городской администрации.