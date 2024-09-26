Рязанцев пригласили обсудить благоустройство Черезовских прудов

Администрация Рязани пригласила жителей города на общественное обсуждение благоустройства Черезовских прудов.

Черезовские пруды стали победителем в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Работы по их благоустройству запланированы на 2025 год.

Перед началом слушаний состоится открытие арт-объекта «Уточки». Скульптуру в натуральную величину создали Борис и Полина Горбуновы. Уточки сидят на небольшом камне, напоминая о живых утках, которые обитают на пруду.

Встреча состоится 26 сентября в 17:00 в парке «Черезовские пруды».