Четверг, 26 сентября, 2024

Рязанцев пригласили обсудить благоустройство Черезовских прудов

Автор: Алексей Самохин

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Администрация Рязани пригласила жителей города на общественное обсуждение благоустройства Черезовских прудов.

Черезовские пруды стали победителем в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Работы по их благоустройству запланированы на 2025 год.

Перед началом слушаний состоится открытие арт-объекта «Уточки». Скульптуру в натуральную величину создали Борис и Полина Горбуновы. Уточки сидят на небольшом камне, напоминая о живых утках, которые обитают на пруду.

Встреча состоится 26 сентября в 17:00 в парке «Черезовские пруды».

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