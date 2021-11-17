Рязанцев приглашают послушать Шопена и Дворжака в исполнении Арсения Муна

20 ноября в филармонии выступит лауреат международных конкурсов Арсений Мун. С Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова музыкант исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром ми минор op.11Ф. Шопена. Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Молодого пианиста Арсения Муна, несмотря на его возраст, на всех основаниях можно назвать взошедшей звездой «фортепианного олимпа». Музыкант родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Обучался игре на фортепиано с шести лет в Детской музыкальной школе № 11 (класс Елены Зябревой). После окончил Среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, затем консерваторию по классу профессора Александра Сандлера. Продолжил обучение в Джульярдской школе в Нью-Йорке под руководством Сергея Бабаяна. Дебютировал с симфоническим оркестром в возрасте 10 лет на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, в 15 лет дал первый сольный концерт в Доме Моцарта в Вене.

Сегодня Арсений Мун является обладателем первых премий международных конкурсов пианистов «Памяти Артура Рубинштейна» в Быдгоще (Польша) и «Антуан де Сент-Экзюпери» в Сен-Приесте (Франция), лауреатом конкурсов e-Piano в Миннеаполисе, США, Вэна Клайберна в Форт-Уорте, США. Удостоен премий Правительства Санкт-Петербурга, Юрия Темирканова, стипендиат Фонда Мстислава Ростроповича (стипендия имени Святослава Рихтера). Выступает в городах России, странах Европы и в США. Играл в Концертном зале Мариинского театра, Зале Кортов Париже и на других известных сценах. Выступал с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром, Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского, Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», Оркестром Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата», «Северной симфонией», Литовским камерным оркестром, Таллинским камерным оркестром, симфоническими оркестрами Форт-Уорта и Миннесоты. Сотрудничал с дирижерами Александром Титовым, Дмитрием Лиссом, Александром Скульским, ФабиоМастранджело, Станиславом Кочановским, Заурбеком Гугкаевым и другими. Постоянный участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки. Принимал участие в международных фестивалях «Лики современного пианизма» в Санкт-Петербурге, «В гостях у Ларисы Гергиевой» во Владикавказе, Юрия Башмета в Сочи и Минске. Дважды участвовал в Академии фестиваля в Вербье (Швейцария), в рамках академии 2016 года был удостоен премии как лучший пианист. С 2019 года – артист фирмы Yamaha. Среди ближайших ангажементов артиста – сольные концерты в России, Швейцарии, Франции и Польше.

Достижения 22-летнего артиста говорят сами за себя, а отношение к работе восхищает: «Надо что-то выбрать и всё время совершенствоваться. И никогда не быть довольным собой. Ставить недосягаемую планку и стараться к ней приблизиться. Допустим, если ты выиграл какой-то конкурс, не надо говорить себе – я достиг всего. Надо двигаться дальше и думать о самых крупных конкурсах, соревнованиях».

Концерт №1 для фортепиано с оркестром ми минор op.11 Ф. Шопена написан в 1830 году, когда начался стремительный взлёт концертного пианизма, обусловленный кардинальным расширением концертной жизни и безграничных возможностей фортепиано как концертного инструмента. Свой первый концерт Шопен создал во время обучения в варшавской Высшей школе музыки, потому он так полон обаяния, поэтичности и юношеских порывов.

В исполнении РГСО прозвучит Симфония № 7 ре минор А. Дворжака, которая нередко именуется «Патетической» или «Трагической». Произведение было написано в 1885 году по заказу Филармонического общества Лондона. Дворжак твёрдо намеревался «взволновать мир» своей новой работой и отразил в ней свои патриотические настроения, описывающие героическое прошлое чешского народа.

Возрастное ограничение 12+

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