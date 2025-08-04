Рязанцев предупредили о мошенниках, которые стали прикрываться службами доставки

Кибермошенники развивают новую схему. Они звонят рязанцам и говорят, что привезли посылку. Для ее получения необходимо назвать код из СМС, а затем просто спуститься за коробкой.

Пенсионерка, которой поступил такой звонок, сказала, что ничего не заказывала и посылку не ждет. Поначалу «курьер» убеждал, говоря, что кто-то просто решил порадовать женщину. Затем начал давить: настаивать, пугать штрафом за возврат, даже пригрозил, что вернется с полицией. Для отказа лже-доставщик предложил перейти по ссылке в сообщении. Рязанка, посоветовавшись с близкими, заблокировала собеседника.

«В этой схеме сразу несколько признаков мошенничества, — говорит начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин. — Во-первых, инициатива исходила от неизвестного абонента, во-вторых, было требование назвать код. И, наконец, воздействие на эмоции: сначала через неожиданную выгоду, затем — через страх. Важно не поддаться волнению и завершить такой разговор».

Эксперт напоминает: мошенники постоянно изобретают все новые легенды. Поэтому нужно соблюдать базовые правила кибербезопасности. Не сообщать никому данные своей карты, коды из СМС и push-сообщений. Не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут вести на фишинговые сайты или нести вирус. Если собеседник начинает давить, создавать искусственную нехватку времени, то нужно положить трубку.