Рязанцев предупредили о массовой рассылке с дипфейками

Представителей рязанских СМИ и информационных ресурсов предупредили о массовой рассылке с дипфейками. Соответствующий пост опубликовал телеграм-канал региональной Опергруппы.
В среду, 21 мая, по федеральным каналам неизвестные массово рассылали дипфейки с участием представителей органов государственной власти.
Рязанцев просят проверять информацию и не доверять сомнительным источникам.
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