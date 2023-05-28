Рязанцев познакомили с «Женщинами Алтая»

Журналист, телеведущая, продюсер Ирина Муромцева представила в Рязани свой первый документальный фильм. Перед показом создательница кинокартины обратилась к зрителем с вопросом, смогут ли жители найти в Рязанском регионе похожих героинь для возможного воплощения на экране.

Сюжет поведал о четырёх женщинах, которые продолжают сохранять и передавать знания о культуре и традициях региона.

В фильме прозвучали важные вопросы для современного общества о важности истоков и восполнения утраченных устоев прошлого. Советы героинь просты: думать о добром и не помнить зла, нести ответственность за свои мысли и жить с открытыми глазами и сердцем.

– Соприкосновение с корнями целительно, — говорит Ирина Муромцева

Одним из приглашённых гостей был священнослужитель из Тумы Михаил, где год назад состоялась премьера «Женщин Алтая». Он дал комментарии на вопросы зрителей о синтезе христианской религии и языческих верований славянского народа.