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Рязанцам показали, что построят на месте снесённого кафе «Снежинка»

На месте снесённого кафе «Снежинка» в центре Рязани планируется построить новое кафе, пишут «Рязанские ведомости».

Здание построят в стиле, похожем на стиль бывшей Первой мужской гимназии, где сейчас находится Политех. Эскиз разместили на заборе, который окружает строительную площадку.

Возможно, сохранится старое название кафе. Часть здания будет располагаться в холме, первый этаж сделают с выходом на среднюю террасу променада Лыбедского бульвара. Предусмотрели авторы проекта и место под летнюю веранду.

Рязанцам показали, что построят на месте снесённого кафе «Снежинка»
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