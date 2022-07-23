Рязанцам показали, что построят на месте снесённого кафе «Снежинка»

На месте снесённого кафе «Снежинка» в центре Рязани планируется построить новое кафе, пишут «Рязанские ведомости».

Здание построят в стиле, похожем на стиль бывшей Первой мужской гимназии, где сейчас находится Политех. Эскиз разместили на заборе, который окружает строительную площадку.

Возможно, сохранится старое название кафе. Часть здания будет располагаться в холме, первый этаж сделают с выходом на среднюю террасу променада Лыбедского бульвара. Предусмотрели авторы проекта и место под летнюю веранду.