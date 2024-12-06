Пятница, 6 декабря, 2024
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Мэрия Рязани разъяснила правила использования льготных проездных

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Алексей Самохин
Фото: admrzn.ru

С 1 декабря 2024 года в Рязани муниципальные льготники могут выбирать, сколько поездок на общественном транспорте им нужно в рамках льготного проездного. На Единой цифровой карте жителя Рязанской области будут доступны два варианта: на 50 или 90 поездок. Об этом сообщил сайт мэрии.

Что важно учитывать при выборе?

  1. Нельзя докупить поездки. Если вы выбрали тариф на 50 поездок, добавить еще 40 до конца месяца уже не получится.
  2. Тариф менять нельзя. Как только карта активирована на терминале, изменить количество поездок на текущий месяц невозможно.
  3. Смена тарифа — только с нового месяца. Если вы хотите перейти на другой вариант, сделать это можно с 1 числа следующего календарного месяца.
  4. Неиспользованные поездки не сохраняются. Все, что вы не потратили за месяц, сгорает. Перенос на следующий период не предусмотрен.
  5. Фиксированная стоимость. Сумма оплаты за проездной — это не пополнение карты, а разовая плата за тариф. Деньги за неиспользованные поездки не возвращаются.

Правила и стоимость установлены решением Рязанской городской Думы № 179-IV от 27 июня 2024 года. Для региональных льготников цена проезда осталась без изменений.

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