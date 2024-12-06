Мэрия Рязани разъяснила правила использования льготных проездных

С 1 декабря 2024 года в Рязани муниципальные льготники могут выбирать, сколько поездок на общественном транспорте им нужно в рамках льготного проездного. На Единой цифровой карте жителя Рязанской области будут доступны два варианта: на 50 или 90 поездок. Об этом сообщил сайт мэрии.
Что важно учитывать при выборе?
- Нельзя докупить поездки. Если вы выбрали тариф на 50 поездок, добавить еще 40 до конца месяца уже не получится.
- Тариф менять нельзя. Как только карта активирована на терминале, изменить количество поездок на текущий месяц невозможно.
- Смена тарифа — только с нового месяца. Если вы хотите перейти на другой вариант, сделать это можно с 1 числа следующего календарного месяца.
- Неиспользованные поездки не сохраняются. Все, что вы не потратили за месяц, сгорает. Перенос на следующий период не предусмотрен.
- Фиксированная стоимость. Сумма оплаты за проездной — это не пополнение карты, а разовая плата за тариф. Деньги за неиспользованные поездки не возвращаются.
Правила и стоимость установлены решением Рязанской городской Думы № 179-IV от 27 июня 2024 года. Для региональных льготников цена проезда осталась без изменений.