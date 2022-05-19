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Четверг, 19 мая, 2022

Рязанца приговорили к 10 годам строгого режима за убийство собутыльника

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Александр Ильин
Александр Ильин

Рязанца приговорили к 10 годам строгого режима за убийство собутыльника

Безработного жителя Рязани 1985 года рождения приговорили к 10 годам строгого режима за убийство собутыльника, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствие и суд установили, что 13 января 2022 года в квартире на улице Берёзовой случился конфликт между двумя пьяными мужчинами. Обвиняемый ударил потерпевшего ножом в голову и скрылся. От полученного ранения тот умер на месте происшествия.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам и поместить под стражу.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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