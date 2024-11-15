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Рязань присоединилась к Всероссийской акции «Коробка храбрости»

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Фото: www.rgdrzn.ru/

Традиционная акция «Коробка храбрости» стартовала по всей стране. Ее цель — поддержать детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях. После укола, прививки, сдачи анализов или сложных процедур ребёнок может выбрать себе в награду «за храбрость» любую понравившуюся игрушку.

Одними из первых в этом году в акции приняли участие депутаты Рязанской  городской Думы. Игрушки для малышей в «Коробку храбрости» положили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты Александр Чайка и  Сергей Еремин.

— Эта замечательная акция  заслуживает поддержки и участия каждого неравнодушного человека. Наши небольшие подарки помогут детям бороться со своими страхами, а хорошее настроение  поспособствует скорейшему выздоровлению, — сказала Татьяна Панфилова.  — Давайте вместе наполним «Коробку храбрости»,  даря маленьким пациентам частичку тепла, любви и заботы.

Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Принять участие могут все желающие, для этого нужно принести так называемые призы за смелость – книги, игрушки, пазлы, конструкторы, головоломки, наборы для творчества и  оставить их в специальных коробках.

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