Рязань присоединилась к Всероссийской акции «Коробка храбрости»

Традиционная акция «Коробка храбрости» стартовала по всей стране. Ее цель — поддержать детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях. После укола, прививки, сдачи анализов или сложных процедур ребёнок может выбрать себе в награду «за храбрость» любую понравившуюся игрушку.

Одними из первых в этом году в акции приняли участие депутаты Рязанской городской Думы. Игрушки для малышей в «Коробку храбрости» положили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты Александр Чайка и Сергей Еремин.

— Эта замечательная акция заслуживает поддержки и участия каждого неравнодушного человека. Наши небольшие подарки помогут детям бороться со своими страхами, а хорошее настроение поспособствует скорейшему выздоровлению, — сказала Татьяна Панфилова. — Давайте вместе наполним «Коробку храбрости», даря маленьким пациентам частичку тепла, любви и заботы.

Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Принять участие могут все желающие, для этого нужно принести так называемые призы за смелость – книги, игрушки, пазлы, конструкторы, головоломки, наборы для творчества и оставить их в специальных коробках.