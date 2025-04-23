Рязань нужно превратить в «зелёный город» — Павел Малков

Рязань нужно превратить в «зелёный город». Для этого необходимо наращивать работу по озеленению. Об этом сказал губернатор Павел Малков на заседании правительства.

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Старт этой работе уже дали в прошлом году — осенью озеленение провели на более чем 30 улицах. Администрация города проверила — все саженцы пережили зиму хорошо. Есть места, где деревья повредили или сломали — их заменят.

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Сейчас работа продолжается. В первую очередь, её проводят там, где спилили старые, больные или аварийные деревья. Уже занялись улицей Бирюзова и сквером у ручья Быстрец, далее по плану улицы Радиозаводская, Крупской и другие. Всего — 13 улиц и парковых территорий.

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Одновременно с этим идёт и рядовая посадка по проезду Яблочкова, Ряжскому шоссе и Окскому проезду. Список улиц постоянно пополняется.

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Павел Малков подчеркнул: задача по озеленению касается не только Рязани, но и других муниципалитетов.