Реабилитационный центр «Сосновый бор» в Солотче заработает в полную силу с 20 мая

Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в посёлке Солотча начнёт полноценную работу с 20 мая. Сейчас он действует в тестовом режиме.

8 участников специальной военной операции уже прошли программы реабилитации, 3 семьи военнослужащих в настоящее время получают услуги в полустационарной форме. Ожидается, что услугами центра смогут воспользоваться около 4 тысяч человек в год.

В субботу, 22 апреля, «Сосновый бор» посетили Павел Малков и Дарья Лантратова. Губернатор Рязанской области и замсекретаря генсовета «Единой России» ознакомились с организацией и оснащением центра.

«Сосновый бор» станет основной площадкой в регионе по комплексной реабилитации вернувшихся домой участников спецоперации и членов их семей. Кроме того, на базе центра будут проходить восстановительные и оздоровительные курсы дети с инвалидностью и ряд других категорий.

Павел Малков и Дарья Лантратова осмотрели комнаты развивающего обучения, кинезиотерапии, психологической разгрузки, психомоторного развития, спортзал и зал ЛФК, бассейны. Также они оценили обустройство набережной и парка на прилегающей территории.

За чашкой чая Павел Малков и Дарья Лантратова пообщались с семьями участников СВО, представителями регионального отделения Комитета семей воинов Отечества и общественных организаций.

Губернатор отметил важность того, что оборудование в центре – отечественного производства, в том числе рязанских предприятий.

Павел Малков: «Главное, чтобы оно эффективно использовалось в работе центра, чтобы благодаря этому оборудованию улучшалось здоровье людей. Очень важно наполнить центр жизнью. Это требует большой самоотдачи всех, кто участвует в этом процессе»

Глава Рязанской области поручил минтруда и соцзащиты совместно с минкультуры региона проработать досуговые и развлекательные программы с учётом специфики центра.