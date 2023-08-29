Рассказ об Иконе Успение Богородицы из коллекции Рязанского художественного музея

Икона Успение Богородицы 17 века расположена в экспозиции «Древнерусское искусство» Рязанского художественного музея.

Мастер-иконописец очень подробно изобразил историю Предания. О сюжете иконы в рамках рубрики «День шедевра» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Весть о своей предстоящей кончине Богородица узнала от архангела Гавриила. В этот день Божья матерь вела обычную жизнь. Молилась, постилась, прощалась с Иерусалимскими жёнами.

Проститься с Богородицей явились, проповедавшие Евангелие по всему миру апостолы, чудесным образом оказавшиеся в Иерусалиме.

Не успел только Фома. Ему Богородица оставила свой вышитый пояс. После исхода из земной жизни к её одру спустился Иисус Христос, окружённый множеством ангельских сил, сопровождаемый душами пророков. Он взял душу Богородицы в свои руки.

Траурная процессия двинулась к Гефсимании. Дорогу перегородил Афоний, хотевший перевернуть гроб. Но невидимый ангел отсёк ему кисть руки… Афоний покаялся, и рука чудесным образом приросла.

Апостол Фома прибыл к гробнице на третий дверь. Войдя в пещеру, он не обнаружил тела Богоматери. После вечерней трапезы апостолы услышали голоса и увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху с ангелами.