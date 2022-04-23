Расправившийся с племянниками дядя хвастался убийством перед соседями под Воронежем

Следователи разбираться в обстоятельствах убийства двух детей семи и восьми лет в Воронежской области, сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел накануне в селе Терновка. По предварительной версии, где 28-летняя мать хладнокровно убила двух сыновей, а расправиться с ними помогал родной дядя. Причиной трагедии стал тот факт, что мальчишки плохо себя вели и не слушались.

Во время застолья, устав от шума детей, злоумышленники утопили старшего мальчика в ванной, а после разбили голову молотком его младшему брату.

Дядя рассказал о невероятно жестокой расправе над племянниками соседям. Мужчина постучал в окно и прямо заявил: «Мы убили детей. Иди посмотри, если не веришь!». Односельчане вызвали полицию.

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Подозреваемых задержали дома. По словам очевидцев, они, как ни в чем не бывало, спокойно сидели на лавочке.