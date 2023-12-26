В заключительной дате 2023 года в формате «месяц, дата, год» (12.31.23) содержится уникальный код 123123. Нумеролог и экстрасенс Андрей Харрис объяснил 5-tv.ru, что означают эти цифры.

По словам эксперта, 31 декабря 2023 года произойдет долгожданный планетарный переход в новое измерение. Это событие уже давно предсказывали эзотерики.

Как отметил Харрис, вселенная периодически совершает скачки в развитии и поднимается на новый уровень. Это значительно улучшает качество жизни, делает ее ярче и интереснее.

«Настало время очередного такого скачка, и ангелы, покровители людей, предупреждают нас об этом», — подчеркнул эксперт.

Плеяда цифр 123123 является тайным кодом, который должен оповестить все человечество о переходе.

Кто получит максимальную пользу от магических цифр

По словам Харриса, переход в новое измерение будет особенно выгоден для тех, кто хочет раскрыть свой потенциал и реализовать свои мечты.

Например, если вы занимаетесь каким-то делом, которое вам не нравится, и не получаете от него удовлетворения, то после перехода вы сможете заниматься любимым делом и получать за это достойную плату.

Также переход поможет вам избавиться от проблемных отношений, кармических уроков и других препятствий, которые мешали вам развиваться.

Ритуал, который нужно провести 31.12.23

Чтобы наверняка получить поддержку от вселенной, Харрис рекомендует провести магический ритуал. Для этого нужно сделать следующее:

Определите три сферы, в которых вы хотите получить небывалый прогресс. Запишите их на листке бумаги.

31 декабря совершите смелый поступок, который поможет вам изменить ситуацию в этих сферах. Например, увольтесь с работы, которая вам не нравится, или завершите токсичные отношения.

После совершения поступка сожгите листок с записанными сферами.

31 декабря 2023 года может стать началом новой жизни для каждого из нас. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно быть готовыми к переменам и действовать.