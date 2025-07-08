Работа над проектом Набережной в Рязани продолжается — Павел Малков

Губернатор Павел Малков в комментарии журналистам после заседания Правительства Рязанской области рассказал, что работа над проектом Набережной в Рязани продолжается.

В Новомичуринске благодаря участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды благоустроили первую часть территории набережной. По словам главы администрации Пронского района Ольги Финякиной, подана заявка на реализацию второго этапа благоустройства этой территории. Также сейчас проектируется входная группа на набережную, создается музей истории города под открытым небом. Также ведется работа с частным инвестором по проекту «Глемпинг-Парк» на прибрежной зоне. Все это комплексное благоустройство является частью концепции по организации пешеходного маршрута по центру Новомичуринска, которая реализуется на протяжении последних нескольких лет.

В Сасовском округе в ближайшее время откроется веревочный парк, обустроенный на набережной реки Сасовка. Глава муниципалитета Евгения Рубцова сообщила о том, что работы по его созданию проведены в прошлом году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В парке будет работать инструктор, прошедший соответствующее обучение. За счет средств, полученных по региональной программе поддержки местных инициатив, монтируется электроснабжение, ограждение пешеходных зон вдоль реки, обустраиваются входные группы, пандусы для маломобильных граждан, санузлы, проводится благоустройство.

Павел Малков отметил важность комплексного подхода к благоустройству общественных территорий, в том числе набережных, которые, безусловно, будут точками притяжения для горожан и туристов.

«В Рязани сейчас разрабатывается проект набережной, которая пройдет от Кремля до Орехового озера. Очень интересный проект получается. Рассчитываем на помощь федерального бюджета в его реализации. Планы, как по набережной, так и в целом по благоустройству Рязани и всей Рязанской области большие. Самое главное, что они уже реализуются», — отметил губернатор Рязанской области.

Губернатор подчеркнул, что набережная в Рязани – это одна из локаций большого маршрута «Рязань пешеходная». Благоустроен Кремлевский сквер, сделана большая часть территории Кремля, ряд примыкающих улиц. В этом году планируется начать реконструкцию участка, ведущего к памятнику С.А. Есенина в Кремле: благоустройство включит восстановление ограждений и озеленение, устройство велосипедных дорожек.