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Изображение от freepik
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ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву

Алексей Самохин

Ночью 11 марта силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 05:57 Собянин опубликовал в телеграм-канале следующее сообщение:

На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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По данным мониторинговых каналов, вражеские дроны летели в сторону столицы и через Рязанскую область. Об уничтожении беспилотников над Рязанью сообщил губернатор Павел Малков.

Много сообщений в соцсетях о звуках взрывов от жителей региона.

Официальная информация от Минобороны РФ пока не поступала.

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