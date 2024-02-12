Проживающих в общежитии студентов РГУ обязали сдавать холодильники

В РГУ им. Есенина студентов, проживающих в общежитии, обязали сдавать холодильники. Об этом пишет Ya62.

Во вторник, 13 февраля, у студентов изымут холодильники «Атлант» и «Саратов», принадлежащие общежитию.

До четверга, 15 февраля, студенты должны самостоятельно вывезти личные холодильники, срок эксплуатации которых – больше 10 лет.

Сами жильцы говорят, что их не предупреждали заранее, а поставили перед фактом. Сейчас по всем возникающим вопросам студентов отправляют к ректору. Вместо утилизированной техники новую предоставлять не будут, компенсировать ее стоимость также не планируют.