Протоиерей Ильяшенко объяснил, при каких условиях нельзя целовать усопшего

Отсутствие венчика на лбу умершего может стать основанием для отказа от поцелуя при прощании. Об этом «Абзацу» рассказал протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря.

По словам священника, венчик — это бумажная лента, которую кладут на лоб покойному. Он используется в тех случаях, когда смерть наступила в результате тяжёлого заболевания, и служит мерой предосторожности.

«Венчик предохраняет от возможной передачи вируса. Поэтому, если он отсутствует, целовать усопшего не рекомендуется», — объяснил отец Александр.

Он также добавил, что при наличии инфекционной угрозы врачи, как правило, настаивают на захоронении в закрытом гробу. Соблюдение этих рекомендаций контролируют профильные ведомства, они подлежат обязательному исполнению.

В Русской православной церкви подтвердили, что поцелуй в лоб — это часть церковной традиции, выражающая любовь и скорбь близких. Таким образом, живые прощаются с усопшим, просят у него прощения и облегчают его душевные страдания. Ограничений, кроме медицинских рекомендаций, в самой традиции нет.