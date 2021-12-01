Пропавшую рязанку Елену Логунову ищут в Магаданской области

Сайт УМВД России по Магаданской области опубликовал ориентировку на розыск пропавшей в Рязани Елены Логуновой.

Правоохранители пишут, что женщина ушла из дома в Рязани 25 июля, с тех пор её местонахождение неизвестно. Инициатор розыска — Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани СУ СК России по Рязанской области.

В сообщении отмечается, что при себе у Елены был бежевый рюкзак, телефон Apple iPhone X в корпусе темно-серого цвета в чехле черного и синего цветов.

Также даётся описание одежды девушки: синяя джинсовая куртка с серым капюшоном, джинсы голубого цвета, белая футболка со стразами, на ногах — кроссовки чёрного цвета.