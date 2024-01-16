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Прокуратура начала проверку после того, как мужчину с корью не приняли в Сасовском ММЦ

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Прокуратура Рязанской области начала проверку после появившихся в СМИ сообщений о том, что пациента с корью выгнали из Сасовского ММЦ. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

Днем 16 января телеграмм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором сотрудница Сасовского межрайонного медцентра отказывается пускать в больницу 31-летнего Давида с корью. Такое решение женщина объяснила тем, что в помещении нет специального изолированного входа для инфекционных больных, а поликлиника уже переполнена. Ситуация повторилась позже с 23-летним братом Давида. В итоге обоим пациентам пришлось ехать в больницу Рязани.

Прокуратура Рязанской области установила, что 15 января скорая доставила 23-летнего мужчину в инфекционное отделение Сасовской ММЦ, где врачи отказали пустить пациента из-за якобы занятости врача-инфекциониста.

Прокуратура даст оценку законности действий сотрудников ММЦ и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

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