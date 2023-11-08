Проект нового здания школы № 6 отмечен дипломом конкурса BUILD SCHOOL PROJECT 2023

Проект архитекторов Светланы Васильевой и Андрея Кисина получил бронзовый диплом конкурса BUILD SCHOOL PROJECT 2023, сообщает Главархитектура Рязанской области.

Авторы представили концепцию строительства школы на 600 мест на улице Свободы в Рязани. Туда должна переехать школа № 6, историческое здание которой передали РПЦ.

В Рязани архитектурный конкурс на лучшее архитектурно-градостроительное решение школы прошёл в сентябре прошлого года, команда Светланы и Андрея заняла первое место.

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Отмечается, что реализация проекта находится в сфере компетенции администрации Рязани.

На сайте архитектурной лаборатории будущее здание называется «зелёной школой».

Проект предусматривает создание градостроительной, архитектурной, объемно-планировочной и ландшафтной концепции территории и здания школы на 600 мест в историческом центре города Рязани.

Основной задачей стало деликатное размещение объема школы в сложившейся планировочной структуре города, улиц и бульвара. Большое количество градостроительных ограничений, перепад рельефа и небольшая площадь участка проектирования стали сложной, но интересной основой для всех принятых решений.

Проект предусматривает размещение здания школы, ориентированное на улицу Свободы и Лыбедский бульвар. Здание имеет сложную форму и условно делится на 4 корпуса, которые формируют два п-образных двора.

Со стороны улицы Свободы корпус прямоугольной формы отступает от красной линии для формирования открытого пространства между ним и объектами ОКН, а также для создания входной площади. Эта площадь имеет понижение относительно проезжей части на 1,8 м в связи со сложной объемной планировкой школы. Благодаря понижению сформирован амфитеатр с местами отдыха и ожидания. С улицы Свободы обеспечен основной вход для 5 — 11 классов и учителей.​

Со стороны Лыбедского бульвара здание имеет сложную форму в плане и ориентировано на бульвар. Здесь размещен основной вход для 1 — 4 классов. Это связано с расположение блока начальной школы, а также возможностью организации зоны временной высадки детей без долгой остановки на Лыбедском бульваре.