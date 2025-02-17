«Пряталась дома»: стали известны подробности о жене экс-мэра Самары Тархова

Знакомые бывшего мэра Самары Виктора Тархова рассказали в интервью « АиФ » о его жене Наталье, которую мало кто видел в лицо.

Самарские политики и коллеги экс-чиновника рассказали, что никто из них не видел «первую леди» Самары и даже не знают, как она выглядела. На светских мероприятиях Тархов чаще всего был один.

Один из его близких друзей уточнил, что Тархова всегда сидела дома, не работала и не вела общественную жизнь. Однажды ее видели на праздновании Нового года, организованное мэром в декабре 2006 года в спорткомплексе МТЛ-Арена.

«Супруги скромно уселись на краешек одного из общих столов, поэтому, наверное, многие не заметили новую «первую леди» областной столицы», — говорится в статье. Реклама

По словам знакомых, Наталья была скромной женщиной и «никогда не лезла в мужские разговоры». Другие же говорят, что она была «суровой и имела большое влияние на супруга». Утверждается, что Тархов брал жену на важные деловые встречи.

Собеседники издания добавили, что они были воцерковленными людьми, соблюдали все посты, ходили в храм. В их убийстве обвиняют внучку Екатерину.