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Происшествия

«Пряталась дома»: стали известны подробности о жене экс-мэра Самары Тархова

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Знакомые бывшего мэра Самары Виктора Тархова рассказали в интервью «АиФ» о его жене Наталье, которую мало кто видел в лицо.

Самарские политики и коллеги экс-чиновника рассказали, что никто из них не видел «первую леди» Самары и даже не знают, как она выглядела. На светских мероприятиях Тархов чаще всего был один.

Один из его близких друзей уточнил, что Тархова всегда сидела дома, не работала и не вела общественную жизнь. Однажды ее видели на праздновании Нового года, организованное мэром в декабре 2006 года в спорткомплексе МТЛ-Арена. 

«Супруги скромно уселись на краешек одного из общих столов, поэтому, наверное, многие не заметили новую «первую леди» областной столицы», — говорится в статье.

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По словам знакомых, Наталья была скромной женщиной и «никогда не лезла в мужские разговоры». Другие же говорят, что она была «суровой и имела большое влияние на супруга». Утверждается, что Тархов брал жену на важные деловые встречи.

Собеседники издания добавили, что они были воцерковленными людьми, соблюдали все посты, ходили в храм. В их убийстве обвиняют внучку Екатерину.

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