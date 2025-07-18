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Власть и политика

Президент Путин наградил почетной грамотой губернатора Малкова

Алексей Самохин
Губернатор Павел Малков
Павел Малков, фото правительства Рязанской области

Владимир Путин наградил Почётной грамотой президента России главу Рязанской области Павла Малкова. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 17 июля. 

Награды губернатор удостоен за заслуги в социально-экономическом развитии Рязанской области. 

Также почётной грамотой президента за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю трудовую деятельность награждена главврач Шиловского ММЦ Татьяна Манакина. 

Ранее сообщалось, что президент наградил рязанцев Кураевых орденом «Родительская слава».

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