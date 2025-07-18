Президент Путин наградил почетной грамотой губернатора Малкова

Владимир Путин наградил Почётной грамотой президента России главу Рязанской области Павла Малкова. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 17 июля.
Награды губернатор удостоен за заслуги в социально-экономическом развитии Рязанской области.
Также почётной грамотой президента за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю трудовую деятельность награждена главврач Шиловского ММЦ Татьяна Манакина.
Ранее сообщалось, что президент наградил рязанцев Кураевых орденом «Родительская слава».