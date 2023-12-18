Понедельник, 18 декабря, 2023
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Представлена программа празднования Нового года-2024 в Рязани

7info
Изображение от serhii_bobyk на Freepik
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Сайт администрации Рязани опубликовал полную программу праздничных новогодних мероприятий.

Официальное открытие торжеств по случаю Нового 2024 года пройдёт 23 декабря на Лыбедском бульваре. Начало программы в 16.00.

Мероприятие начнется с парада Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие более 200 человек. После парада у главной городской елки пройдет презентация городских новогодних проектов.

Локациями празднования в этом году станут улица Почтовая, Лыбедский бульвар, Торговый городок, Лесопарк. Брендированный автобус с оркестром будет курсировать по улицам города.

Полная программа в афише, опубликованной мэрией Рязани.

Возрастные ограничения: 0+.

Представлена программа празднования Нового года-2024 в Рязани

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