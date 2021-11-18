Представители МСП смогут приобретать программное обеспечение со скидкой 50%

Минцифры России запустило новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса.

Теперь компании смогут приобретать российское программное обеспечение со скидкой 50%. Половина стоимости лицензии будет компенсирована за счет бюджетных средств. В настоящий момент доступно более 50 продуктов ПО, в том числе 1С, R-Keeper, «Эвотор».

От самих предпринимателей дополнительно ничего не требуется: не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие – находиться в реестре МСП.

«Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», – отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

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