Право на чистый воздух

Жители Рязани регулярно жалуются на неприятный запах в воздухе, вызывающий тревогу и дискомфорт. Региональные власти на претензии реагируют, подтверждая, что рязанская атмосфера загрязнена различными вредными веществами. Так, в середине марта вновь были выявлены значительные превышения диметилбензола и сероводорода в Дашково-Песочне и Канищеве.

Кто здесь самый вредный?

Ароматы опасных для здоровья соединений периодически чувствуются практически во всех микрорайонах Рязани. И этот факт подтвержден федеральными ведомствами. Буквально на старте нынешней весны в официальном ответе Росгидромета на обращение неравнодушного рязанца отмечается, что в городе с 2021 года фиксируется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Чиновники даже назвали омерзительную четверку токсичных веществ, которые чаще всего фигурируют в экологических мониторингах: бензопирен (соединение первого класса опасности), диоксид азота, фенол и формальдегид.

Напрашивается логичный вывод: чтобы улучшить ситуацию, нужно, прежде всего, установить источники загрязнения, а затем снизить их негативное воздействие на окружающую среду.

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«Зеленая» общественность настоятельно просит влиятельных представителей власти призвать к порядку владельцев вредных производств с помощью штрафов и обязательств по установке датчиков, которые непосредственно фиксировали бы уровень выбросов на самом предприятии. Но одним окриком и даже росчерком пера этот вопрос не решается.

Полезный лоббизм

У региональных чиновников недостаточно полномочий для таких действий. Оштрафовать загрязнителей можно только в судебном порядке, и надзорные органы почти всегда проигрывают тяжбы рязанским предприятиям, которые подозреваются в нарушении природоохранного законодательства.

На федеральном уровне сроком установки необходимых приборов учета пока определен 2029-й год, в 2030-м планируется свести эти данные в общероссийскую информационную систему. Ускорить эти процессы помогли бы лоббистские усилия со стороны руководства региона и его представителей в Госдуме и Совете Федерации. Кстати, назначенный в феврале этого года новый сенатор от областного правительства Сергей Аноприенко до недавнего времени работал заместителем федерального министра природных ресурсов и экологии. Не исключено, что авторитет этого человека, сделавшего много при ликвидации лесных пожаров 2022 года на территории нашего региона, поможет воплотить в жизнь здравые инициативы, касающиеся охраны окружающей среды.

Одна из них — подключение рязанского региона к реализации национального проекта «Чистый воздух». И для попадания в эту программу высокий уровень загрязнения, который констатировали в Росгидромете, — большой плюс.

Под знаменем топливного прогресса

Не будем забывать про ещё один важный факт. В отчётах природоохранных ведомств нередко отмечается, что больше половины токсичных соединений, которые портят атмосферу густонаселённых областных центров, содержится в выхлопных газах автомобилей. Среди таких веществ уже упомянутый бензопирен, окись углерода и азота, диоксиды азота и серы и ещё несколько десятков небезопасных элементов. А только за прошлый год, по данным статистики, ежедневно по дорогам Рязани проезжало около 450 тысяч машин разного класса.

В среднем один легковой автомобиль, как утверждают эксперты-экологи, выбрасывает в атмосферу за день около одного килограмма разных токсичных и канцерогенных веществ. Причём продукты сгорания могут аккумулироваться и находиться в окружающей среде до 5 лет.

И решение этой проблемы лежит на поверхности — необходимо скорейшее внедрение экологичных видов топлива, начиная от максимально очищенного бензина, заканчивая электричеством, газом и сжатым воздухом. Если для реализации благородной цели будет разработан специальный нацпроект, общественная поддержка ему обеспечена. Да и мирового опыта становится все больше и больше. Правда, и цена чистого воздуха в данном случае исчисляется не одной сотней миллиардов рублей.