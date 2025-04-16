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Фото: t.me/pavelmalkov_official
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Правительство РФ приняло распоряжение о комплексном развитии микрорайона Шлаковый

Алексей Самохин

Правительство России приняло распоряжение о комплексном развитии территории микрорайона Шлаковый в Рязани. Об этом 16 апреля написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. 

Современные жилые дома, общественные пространства появятся на площади 26,9 гектаров. Микрорайон получит необходимую транспортную и социальную инфраструктуру, будут построены школа, детский сад, поликлиника.

По словам Павла Малкова, благодаря проекту в Рязани удастся расселить 28,2 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья.

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— Это важный шаг в развитии Рязанской области. Долгое время в регионе строилось жильё без социальной и транспортной инфраструктуры. Постепенно исправляем ситуацию и заручились поддержкой на федеральном уровне, — написал губернатор. 

Павел Малков поблагодарил за поддержку Рязани Михаила Мишустина и сотрудников правительства России. 

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