После проверки прокуратура внесла представление министру здравоохранения Рязанской области

Прокуратура Рязанской области после проведения проверки в региональном Минздраве внесла представление министру Александру Пшенникову. Об этом сообщил сайт ведомства.

Во время проверки выявлены случаи необеспечения граждан необходимыми лекарствами в связи с их несвоевременной закупкой. Также прокуратура посчитала ненадлежащей организацию работы по распределению лекарственных препаратов с подведомственного министерству аптечного склада ГАУ РО «Аптечный склад «Рязань Фармация» в аптечные пункты.

Также выявлены нарушения организации оказания паллиативной медицинской помощи и осуществлении ведомственного контроля за деятельностью медицинских учреждений.

В Минздраве рассмотрели представление, приняли необходимые меры.

Ранее на проблему с закупкой лекарств обратил внимание Павел Малков. На заседание правительства в конце 2022 года губернатор попросил уволить чиновников, которые занимались закупками лекарств в областном Минздраве.