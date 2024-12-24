Сайт aif.ru опубликовал утренний обзор ситуации в зоне СВО на 24 декабря 2024 года, в котором освещены ключевые события на различных направлениях.

«Чайный ритуал» для польских наемников

На Кураховском направлении в ДНР российские штурмовики неожиданно атаковали позиции польских наемников во время их утреннего чаепития. Как сообщил командир роты Стефан Сазонов (позывной «Кобра»), враг оказался не готов к внезапной атаке. На предложение сдаться наемники ответили огнем, что привело к уничтожению двух из них.

По словам Сазонова, польские наемники, несмотря на хорошую экипировку и вооружение, в большинстве своем не имеют боевого опыта. Многие из них были набраны на роль «солдат удачи», не умеют действовать в боевой обстановке и плохо ориентируются из-за отсутствия координации со стороны украинского командования. Это приводит к значительным потерям. В итоге, как иронично подытожили российские военные, с «чаем» у поляков ничего не вышло.

Брошенные на поле боя

Украинские военные продолжают бросать своих раненых сослуживцев при отступлении. Один из таких случаев произошел в Курской области, где раненого солдата ВСУ обнаружили российские разведчики. Его спрятали под кроватью в частном доме.

Как рассказал пленный, националисты, понимая бессмысленность обороны, покинули позиции, оставив своего обездвиженного сослуживца. Российские военнослужащие оказали пленному медицинскую помощь и эвакуировали его в безопасное место.

Удары по правому берегу Днепра

Группировка войск «Днепр» продолжает систематически уничтожать позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны РФ представило видеоматериалы работы операторов БПЛА.

В ходе воздушной разведки был обнаружен автомобиль ВСУ, замаскированный под гражданский транспорт, который перевозил военных. Оператор БПЛА проследил за машиной до дома, служившего пунктом временной дислокации. После передачи координат на командный пункт, точечный удар по цели нанесли дроны-камикадзе. Все задачи были выполнены с высокой точностью.

Массовое дезертирство в ВСУ

По информации RT, из батальона 71-й отдельной бригады ВСУ, действующего в ДНР, за неделю дезертировали 22 военнослужащих. По словам мобилизованного младшего лейтенанта ВСУ Павла Салия, который попал в плен в селе Трудовое, общее число дезертиров в украинской армии превысило 100 тысяч человек.

Причинами массового дезертирства называют плохие условия службы, высокие потери и отправку оставшихся солдат на так называемые «мясные штурмы». Тем, кто сбежал, предлагается добровольно вернуться на службу, однако желающих участвовать в боях крайне мало.