Полный перевод Рязани зимой на реагенты обойдётся в 500 миллионов рублей

На 5 месяцев зимнего периода для Рязани необходимо закупить реагентов на 500 миллионов рублей, рассказал во время прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков.

Для региона это очень большая сумма, на зимнее содержание города выделяется всего 150 миллионов. Тем не менее, в областном центре будут стараться увеличивать долю реагентов в обработке дорог.

Использование песка дешевле, но из-за него образуется много грязи и пыли в летний сезон.