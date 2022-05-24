Полиция проводит проверку после появления надписей в парке Морской славы

Факт нанесения надписей на объектах в парке Морской славы Рязани зарегистрирован, сообщили РИА «7 новостей» в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, 23 мая, телеграм-канал Ксении Собчак опубликовал фотографии надписей, порочащих ВС РФ. На стилизованной подводной лодке, торпедах появились слова, которые сказал украинский военнослужащий с острова Змеиный в ответ на предложение российского военного корабля сдаться.

Полицейские ищут авторов надписей, устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка