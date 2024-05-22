Появились видео пожара в многоэтажке на улице Новосёлов в Рязани

В интернете появились видеозаписи, снятые очевидцами во время пожара в многоэтажном жилом доме на улице Новосёлов в Рязани.

Судя по видео, пожар был крупным, огнём повреждены две квартиры.

Подробности ЧП сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило 21 мая в 19.52. Локализовать пожар удалось в 20.49, открытое горение ликвидировали в 20.53 на площади 60 квадратных метров.

Из горящего дома эвакуировали шесть человек, одного мужчину спасли.

На месте работали 4 единицы техники, 12 человек личного состава ГПС.

Видео: vk.com/rzn_life_vk