Среда, 22 мая, 2024

Появились видео пожара в многоэтажке на улице Новосёлов в Рязани

Автор: 7info

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Скриншот видео: vk.com/rzn_life_vk

В интернете появились видеозаписи, снятые очевидцами во время пожара в многоэтажном жилом доме на улице Новосёлов в Рязани.

Судя по видео, пожар был крупным, огнём повреждены две квартиры.

Подробности ЧП сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило 21 мая в 19.52. Локализовать пожар удалось в 20.49, открытое горение ликвидировали в 20.53 на площади 60 квадратных метров.

Из горящего дома эвакуировали шесть человек, одного мужчину спасли.

На месте работали 4 единицы техники, 12 человек личного состава ГПС.

Видео: vk.com/rzn_life_vk

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