Подростки поставили девочку на колени и били ее в Рязани

В районе Горрощи Рязани девочки-подростки заставили сверстницу встать на колени и избили ее. Соответствующее видео публикует телеграм-канал «Топор.Рязань».
Девочки давали знакомой пощечины, заставили встать на колени, снимали все это на телефон. Судя по видео, причиной конфликта стала ревность к парням.
Официальная информация не поступала.
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