Под Харьковом 13-летний мальчик убил шестилетнюю соседку

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В ночь на 29 июля под Харьковом нашли тело 6-летней девочки. Труп лежал в заброшенном доме в поселке Старый Салтов. Об этом сообщает Life.

На теле девочки были множественные ушибы головы и лица. Под подозрение сразу попал 13-летний подросток. По словам соседей, он избивал детей в школе, убивал щенков, а у его 15-летней сестры после стычки обнаружили трещину на ключице.

В тот день девочка играла с подругой. В какой-то момент к ним присоединился подросток. Мальчик начал обижать соседок, поэтому погибшая ушла домой и рассказала обо всем матери. Женщина посоветовала дочери не подходить к подростку и пообещала поговорить с его мамой.

Спустя несколько часов девочка снова пошла к подруге. Ее долго не было, а после та самая приятельница зашла за ребенком и заявила, что погибшая до нее так и не дошла.

Тело малышки нашли поздно ночью в заброшенном доме. Во время поисков сначала обнаружили трусики и обувь.

Подросток признался в преступлении. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Также в рамках экспертизы будут выяснять, совершил ли преступник изнасилование.