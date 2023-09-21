Почта России выпустила карточку, посвященную В. Ф. Уткину

Почта России выпустила почтовую карточку с оригинальной маркой к 100-летию со дня рождения Владимира Федоровича Уткина, учёного, конструктора ракетно-космической техники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В честь советского учёного, одного из основоположников космонавтики, Владимира Уткина Почта России выпустила маркированную почтовую карточку тиражом 10 000 экземпляров и художественный штемпель с фиксированной датой.

На оригинальной марке символически изображён запуск ракеты-носителя в космос, на почтовой карточке и штемпеле — портрет учёного. Владимир Уткин — академик, президент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, Генеральный конструктор КБ «Южное» (1971–1990 гг.). Под его руководством создано четыре поколения стратегических ракетных комплексов, разработана современная Российская программа ракетно-космической техники.

Имя учёного носит Рязанский государственный радиотехнический университет.