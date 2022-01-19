По итогам работы банка «Открытие» в Рязани кредитный портфель вырос на 62%

По итогам 2021 года кредитный портфель банка «Открытие» в Рязанской области вырос на 62% до 3,5 млрд рублей. Объем выданных кредитов частным лицам и организациям региона превысил 2,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос до 3,6 млрд рублей.

Банк «Открытие» ведет последовательную работу по расширению доступности банковских услуг и повышению их качества для жителей региона. Уже сегодня 90% услуг банка можно получить дистанционно, включая оформление вкладов, получение кредитов, доставку на дом кредитных и дебетовых карт и многое другое. Проникновение дистанционного банковского обслуживания в клиентскую базу составляет 66%, для клиентов МСБ — 97%.

Региональная стратегия банка «Открытие» в 2021 году предполагала активную работу на рынке госсектора и получение статуса надежного партнера для предпринимателей и розничных клиентов.

— На протяжении прошлого года мы внедряли актуальные банковские практики для бизнеса и частных клиентов, исходя из современных потребностей, оказывали финансовую поддержку региональному бюджету и участвовали в формировании благоприятной среды для работы с инвесторами, способствовали развитию перспективных связей, — отметил Алексей Суздальницкий, управляющий РОО «Рязанский».

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Серьезную поддержку банк оказывает предпринимателям Рязанской области. В регионе кредитная организация активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За прошедший год новыми клиентами «Открытия» стали более 1 057 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем выданных в 2021 году кредитов малому и среднему бизнесу составил 1,16 млрд рублей.

Банк кредитует в регионе разные отрасли, крупнейшими заемщиками в структуре портфеля являются предприятия сферы торговли – 31%, логистика и транспортные услуги – 17%, сфера медицинских услуг – 16%, арендный бизнес 11%, производство — 9%.

В 2021 году за продуктами банка «Открытие» в регионе обратилось 2 тысячи частных клиентов, из них 792 — за кредитами. Объем выданных розничных кредитов составил 553 млн рублей.

В несколько раз вырос объем жилищного кредитования физических лиц. В 2021 году банк «Открытие» в Рязанской области выдал ипотечных кредитов на сумму 856 млн рублей, на 24% больше чем в 2020 году. Особой популярностью пользовались ипотечные программы с господдержкой.

По итогам 2021 года в Рязанской области выдано более 2,3 тысяч банковских карт. Всего в регионе более 10 тыс. человек являются владельцами карт банка «Открытие».