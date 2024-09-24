Вторник, 24 сентября, 2024

Пьяный рязанец сломал руку 15-летнему сыну и выгнал его на улицу

Автор: Кристина Аманн

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Фото: https://t.me/umvd62

Полицейские в Рязани задержали мужчину, который напал на бывшую жену и сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что бывшие супруги и сын жили в одной квартире. Мужчина выпил, между ним и бывшей женой началась ссора, и он начал душить женщину. 15-летний сын попытался вступиться за мать, однако сам получил телесное повреждение — мужчина сломал подростку кисть руки. Позже выяснилось, что перелом оказался со смещением. Пьяный рязанец выгнал бывшую жену и сына на улицу, а сам заперся в квартире.

43-летняя рязанка вызвала полицию. Патрульные смогли задержать злоумышленника. Его доставили в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Также решается вопрос о привлечении рязанца к ответственности за причинение телесных повреждений.

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