Пителинцы увидели сына Бориса Можаева, похожего на отца как две капли воды

В Пителинском районе отметили 100-летие писателя, сценариста, публициста, выдающегося уроженца этих мест Бориса Можаева. По этому случаю вчера, 3 июня, в районе состоялся межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль «Век Бориса Можаева». Основные действа фестиваля развернулись в Можаевом сквере и рядом с ним, где была воссоздана атмосфера деревенской жизни прошлого века, о которой и писал в своих произведениях Борис Можаева. Импровизированный сельский продуктовый рынок с выпечкой и заготовками с пителинских подворий, накрытый под деревьями стол с самоваром, домотканные половики на деревянных скамейках, снопы сена, украшенные платками, старинная утварь. Все это соответствовало духу праздника и придавало ему особый колорит самобытности.

В числе почетных гостей фестиваля были руководитель областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, представитель министерства культуры региона Ольга Уласевич.

Открыл праздник пителинской театр малых форм с инсценировкой по одному из произведений Бориса Можаева. На сцене с творческими номерами выступили местные артисты, а также творческие коллективы из Касимовского, Кадомского, Сапожковского, Сасовского, Шацкого, Ухоловского и Чуковского районов. В празднике приняли участие представители регионального отделения Союза писателей России — Людмила Анисарова, Александр Потапов, Владимир Хомяков, Владимир Петропавловский.

Фестиваль в Пителине посетил один из трех детей Бориса Можаева — Петр Борисович Можаев. Это его младший сын живет, он живет и работает в Москве.

— Очень приятно, что здесь столько народу собралось, что отца помнят, празднуют его день рождения. Это неожиданно и большая радость для меня. В сознательном возрасте я здесь впервые — мы с отцом приезжали в Пителино лишь, когда я был еще совсем маленьким, — сказал, выступая со сцены, Петр Можаев.

Внешнее сходство у Петра Можаева с отцом абсолютное. Это отмечали и гости, и участники праздника. Многие не упускали возможность пообщаться и сфотографироваться с сыном выдающегося пителинца.

Празднование 100-летие Бориса Можаева в Рязанской области продолжится. В сентябре в Можаевом сквере будет установлен памятник писателю и сценаристу. На книжном фестивале «Читающий мир», которые ежегодно подходит в библиотеке имени Горького, творчеству рязанских писателей, в том числе Бориса Можаева, планируется посвятить отдельную площадку.

Добавим, что в Пителино Бориса Можаева не просто почитают. Муниципальная власть, работники культуры района и местная общественность за последние годы проделали колоссальную работу по сохранению творческого наследия Бориса Можаева, сделав его настоящим литературным брендом этой территории.