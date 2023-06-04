Воскресенье, 4 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Пителинцы увидели сына Бориса Можаева, похожего на отца как две капли воды

Татьяна Проводина

В Пителинском районе отметили 100-летие писателя, сценариста, публициста, выдающегося уроженца этих мест Бориса Можаева. По этому случаю вчера, 3 июня, в районе состоялся межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль «Век Бориса Можаева». Основные действа фестиваля развернулись в Можаевом сквере и рядом с ним, где была воссоздана атмосфера деревенской жизни прошлого века, о которой и писал в своих произведениях Борис Можаева. Импровизированный сельский продуктовый рынок с выпечкой и заготовками с пителинских подворий, накрытый под деревьями стол с самоваром, домотканные половики на деревянных скамейках, снопы сена, украшенные платками, старинная утварь. Все это соответствовало духу праздника и придавало ему особый колорит самобытности.

В числе почетных гостей фестиваля были руководитель областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, представитель министерства культуры региона Ольга Уласевич.

Открыл праздник пителинской театр малых форм с инсценировкой по одному из произведений Бориса Можаева. На сцене с творческими номерами выступили местные артисты, а также творческие коллективы из Касимовского, Кадомского, Сапожковского, Сасовского, Шацкого, Ухоловского и Чуковского районов. В празднике приняли участие представители регионального отделения Союза писателей России — Людмила Анисарова, Александр Потапов, Владимир Хомяков, Владимир Петропавловский.

Фестиваль в Пителине посетил один из трех детей Бориса Можаева — Петр Борисович Можаев. Это его младший сын живет, он живет и работает в Москве.

Очень приятно, что здесь столько народу собралось, что отца помнят, празднуют его день рождения. Это неожиданно и большая радость для меня. В сознательном возрасте я здесь впервые — мы с отцом приезжали в Пителино лишь, когда я был еще совсем маленьким, — сказал, выступая со сцены, Петр Можаев.

Внешнее сходство у Петра Можаева с отцом абсолютное. Это отмечали и гости, и участники праздника. Многие не упускали возможность пообщаться и сфотографироваться с сыном выдающегося пителинца.

Празднование 100-летие Бориса Можаева в Рязанской области продолжится. В сентябре в Можаевом сквере будет установлен памятник писателю и сценаристу. На книжном фестивале «Читающий мир», которые ежегодно подходит в библиотеке имени Горького, творчеству рязанских писателей, в том числе Бориса Можаева, планируется посвятить отдельную площадку.

Добавим, что в Пителино Бориса Можаева не просто почитают. Муниципальная власть, работники культуры района и местная общественность за последние годы проделали колоссальную работу по сохранению творческого наследия Бориса Можаева, сделав его настоящим литературным брендом этой территории.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Двое погибли, двое травмированы при столкновении машины с домом

В Тверской области в результате ДТП погибли 2 человека, двое получили травмы.

Воскресенье, 4 июня, в Рязанской области будет прохладным

Воздух в регионе прогреется до 18 градусов.

Белгородский губернатор сообщил об обстрелах Шебекинского и Волоконовского районов

По словам политика, ночью в регионе «было достаточно неспокойно». Есть много повреждений, информации о пострадавших нет.

Мёртвую девушку нашли под окнами жилого дома в Башкирии

По данным источника СМИ, труп нашли у дома на улице Тукаева. Медики констатировали смерть горожанки.

Отделение невынашиваемости беременности открылось в Рязанском перинатальном центре

Теперь будущих мам с угрозой прерывания беременности на ранних сроках госпитализируют только в Рязанский перинатальный центр.

В 2025 году в Рязанской области планируют создать археологический парк с памятником защитникам Старой Рязани

Конкурс на эскиз памятника пройдёт с 8 июня по 15 октября.

В Рязани сильный ветер повалил берёзу на пятиэтажку

Инцидент произошёл в субботу в Дягилево.

Как можно ограничить права на недвижимость?

В отношении объектов недвижимости существует четыре наиболее распространенных обременения - это аренда, наем жилья, ипотека и сервитут.

Шестилетняя девочка погибла при обрушении стены дома, в который врезался автомобиль

ЧП произошло 3 июня в 19 часов в селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района.

В белгородском селе после обстрела загорелся ФАП

ФАП загорелся после украинского обстрела села Муром в Белгородской области, сообщил вечером 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пользователи соцсетей сообщили о горящих дачах напротив Олимпийского городка

Сообщается, что одну из дач потушили. Горят ещё три.

Напротив Олимпийского городка загорелся мусор

Сообщение о загорании поступило на пульт дежурного в 21.04.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации